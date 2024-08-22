4 Negara yang Menampung Pengungsi dari Gaza Palestina, dari Mesir hingga Lebanon

Pengungsi dari Gaza Palestina menghadapi banyak tantangan akibat konflik yang berlangsung lama dan kondisi kemanusiaan yang mendesak (Foto: AP)

GAZA - Pengungsi dari Gaza Palestina menghadapi banyak tantangan akibat konflik Israel yang berlangsung lama dan kondisi kemanusiaan yang mendesak. Mereka sering melintasi perbatasan menuju negara-negara tetangga untuk mencari perlindungan dan stabilitas.

Beberapa negara telah menunjukkan kesiapan dan komitmen mereka untuk menerima dan menampung pengungsi Palestina. Merekaberusaha memberikan bantuan dan perlindungan yang sangat dibutuhkan.

Berikut adalah 4 negara yang menampung pengungsi dari Gaza Palestina dilansir berbagai sumber:

1. Mesir

Dilansir dari BBC, mesir telah memainkan peran penting dalam menampung pengungsi dari Gaza, khususnya melalui perbatasan Rafah yang menghubungkan Gaza dengan Mesir. Meskipun Mesir menghadapi tantangan besar dalam menangani arus pengungsi, negara ini telah menyediakan tempat transit dan akses ke bantuan kemanusiaan. Beberapa pengungsi Gaza menggunakan Mesir sebagai titik transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan lain. Mesir, dengan dukungan dari organisasi internasional, berusaha memenuhi kebutuhan dasar pengungsi seperti makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara.

2. Yordania

Dikutip melalui UNHCR, Yordania juga dikenal sebagai salah satu negara yang menampung pengungsi Palestina, termasuk mereka dari Gaza. Yordania telah lama menjadi rumah bagi komunitas besar pengungsi Palestina, dan negara ini memiliki sejumlah kamp pengungsi serta fasilitas yang dirancang untuk mendukung mereka. Selain itu, pemerintah Yordania bekerja sama dengan badan-badan PBB dan organisasi kemanusiaan untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Yordania menghadapi tantangan ekonomi dan sosial dalam menampung pengungsi, namun tetap berkomitmen untuk membantu mereka dengan menyediakan tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan.