HOME NEWS JATENG

Massa Robohkan Pagar DPRD, Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Pendemo RUU Pilkada di Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |14:45 WIB
Massa Robohkan Pagar DPRD, Polisi Tembakkan Gas Air Mata ke Pendemo RUU Pilkada di Semarang
Demo tolak RUU Pilkada di Semarang (Okezone.com/Eka)
A
A
A

SEMARANG – Unjuk rasa ribuan mahasiswa di Semarang menolak Revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung panas. Massa merobohkan pagar Dedung DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (22/8/2024) siang, hingga polisi menembakkan gas air mata.

Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus, mengenakan almamater berbeda mendorong pagar DPRD Jateng hingga roboh. Kompleks yang bersebelahan dengan Gubernuran itu tampak dijaga polisi dari Sabhara dan Brimob Polda Jateng.

Aksi itu terjadi menjelang pukul 13.00 WIB. Tak lama, gas air mata ditembakkan ketika massa mulai makin rusuh. Beberapakali gas air mata ditembakkan. Kondisi ini membuat beberapa orang di sana kocar-kacir, termasuk juga beberapa pegawai Pemprov Jateng maupun DPRD Jateng berikut keamanan setempat. Beberapa wartawan juga terkena dampak gas air mata ini.

Diketahui sekira 2.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang turun ke jalan dan berkumpul di depan Gedung DPRD Provinsi Jateng, yang juga kompleks Gubernuran, Jalan Pahlawan, Kota Semarang.

Mereka tiba menjelang pukul 11.00 WIB, di titik kumpul bundaran Air Mancur Jalan Pahlawan, kemudian berjalan ke depan DPRD Provinsi Jateng. Jalan Pahlawan ditutup satu arah karena ada aksi ini.

 

Halaman:
1 2
      
