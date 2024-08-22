Ricuh, Pedemo Tolak RUU Pilkada Robohkan Pagar Gedung DPRD Jateng

SEMARANG – Aksi demo ribuan mahasiswa di Semarang menolak revisi UU Pilkada terjadi aksi anarkis. Massa merobohkan pagar Gedung DPRD Jawa Tengah (Jateng), Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (22/8/2024) siang.

Pantauan di sana, sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus, mengenakan almamater berbeda mendorong pagar DPRD hingga roboh. Kompleks yang bersebelahan dengan Gubernuran itu tampak dijaga polisi dari Sabhara maupun dari Brimob Polda Jateng.

Aksi itu terjadi menjelang pukul 13.00 WIB. Tak lama, gas air mata ditembakkan ketika massa mulai makin rusuh. Beberapa kali gas air mata ditembakkan. Kondisi ini membuat beberapa orang di sana kocar-kacir, termasuk juga beberapa pegawai Pemprov Jateng maupun DPRD Jateng berikut keamanan setempat. Beberapa wartawan juga terkena dampak gas air mata ini.

Diketahui sekira 2.000 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang turun ke jalan dan berkumpul di depan Gedung DPRD Provinsi Jateng, yang juga kompleks Gubernuran, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis.

Mereka tiba menjelang pukul 11.00 WIB, di titik kumpul bundaran Air Mancur Jalan Pahlawan, kemudian berjalan ke depan DPRD Provinsi Jateng. Jalan Pahlawan ditutup satu arah karena ada aksi ini.