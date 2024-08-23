PKB Resmi Usung Willem Wandik-Aloysius Giyai di Pilgub Papua Tengah

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi mengumumkan pasangan Willem Wandik dan Aloysius Giyai sebagai pasangan yang diusung pada Pilgub Papua Tengah. Pasangan Willem Wandik-Aloysius Giyai juga sudah didukung Partai Garuda.

Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid memberikan langsung Surat Keputusan (SK) DPP PKB kepada pasangan tersebut di Kantor DPP PKB, Jakarta, Kamis 22 Agustus. "Malam ini saya Sekjen PKB menyerahkan surat keputusan DPP PKB untuk Cagub dan Cawagub Provinsi Papua Tengah, Pak Willem Wandik dan Pak Aloysius Giyai. Insyaallah beliau berdua berdua akan menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih Papua Tengah," katanya.

Willem Wandik menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan PKB. Menurutnya, dukungan yang diberikan PKB merupakan manifestasi dari suara rakyat Papua Tengah.

"Saya dan Cawagub dengan ini berterima kasih diberikan tanggung jawab. Surat ini adalah bentuk dari suara rakyat yang ada di Papua Tengah. Semoga PKB selalu bersama dengan kami, dan PKB memberi kami semangat baru lagi," ujar Willem.

Pengamat Politik Nahdlatul Ulama Rikal Dikri mengatakan, keputusan PKB dan Garuda mengusung Willem Wandik dan Aloysius Giyai dalam pilkada Papua Tengah adalah langkah yang cerdas dan tepat. "Karena berdasarkan hasil survei beberapa lembaga, elektabilitas pasangan ini unggul jika dibandingkan dengan pasangan lain," kata Rikal.

Menurut Rikal, Willem Wandik merupakan sosok pemimpin yang sudah punya pengalaman di pemerintahan, di mana Willem Wandik menjabat dua periode sebagai Bupati Puncak. Willem Wandik juga merupakan salah satu dari Tim Kajian Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang salah satu hasilnya terbentuk Provinsi Papua Tengah.

"Artinya sudah tidak diragukan lagi dari sisi kapabilitasnya untuk memimpin Papua Tengah dan apalagi didampingi oleh dr Aloysius Giyai yang dikenal punya kinerja sangat baik dalam mengelola kesehatan di Papua sehingga dikenal sebagai bapak kesehatan Papua," kata Rikal.