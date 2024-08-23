Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Airlangga Apresiasi Tradisi Masyarakat Jaga Kekayaan Budaya Luhur Bangsa

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |14:31 WIB
Airlangga Apresiasi Tradisi Masyarakat Jaga Kekayaan Budaya Luhur Bangsa
Menko Airlangga apresiasi masyarakat jaga tradisi budaya luhur bangsa (Foto: Istimewa)
A
A
A

KLATEN - Keragaman tradisi dan budaya masih terus dijaga turun-temurun di Indonesia. Salah satunya, yakni tradisi Penyebaran Apem Yaa Qawiyyu yang sarat dengan kearifan lokal, yang digelar di Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan menonjolkan kekayaan tradisi dan keunikan kuliner lokal.

Kegiatan tersebut telah mengundang banyak perhatian masyarakat dan mampu menarik minat wisatawan untuk datang menghadiri. Sedikitnya lebih dari 10.000 orang yang hadir pada acara tersebut. Masyarakat yang hadir tidak hanya berasal dari Kabupaten Klaten, tapi juga berdatangan dari seantero Tanah Air dan menjadi sekaligus menjadi penarik wisatawan mancanegara.

”Saya sangat mengapresiasi masyarakat Kabupaten Klaten yang hingga saat ini turut berkontribusi dalam melanjutkan tradisi dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia. Tradisi ini menunjukkan sinergi antara pelestarian budaya dan upaya untuk mengembangkan perekonomi lokal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat akan menghadiri prosesi acara puncak Saparan Apem Yaa Qawiyyu, Jumat (22/8/2024).

Sebelum menghadiri acara tesebut, Menko Airlangga menyempatkan diri untuk mengunjungi Museum JogloNingrat. Terletak di jantung kota Surakarta, museum tersebut menjadi destinasi utama untuk mengeksplorasi kekayaan budaya dan sejarah Jawa. 

Museum JogloNingrat menampilkan koleksi berbagai artefak dan benda bersejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Jawa, khususnya pada zaman kerajaan.

Usai menjelajahi keindahan dan sejarah di Museum JogloNingrat, Menko Airlangga beserta rombongan melanjutkan kunjungan di Kabupaten Klaten dengan melakukan shalat Jumat bersama masyarakat sekitar di Masjid Ghede Jatinom.

”Ini merupakan kesempatan istimewa yang memadukan edukasi budaya, refleksi spiritual, dan kebahagiaan dalam satu rangkaian acara yang penuh dengan nilai-nilai berharga,” ujar Menko Airlangga.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186611//airlangga-pmWD_large.jpg
Bye Dolar AS, Transaksi Mata Uang Lokal RI ke 6 Negara Tembus Rp336 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186599//menko_airlangga-pSJc_large.jpg
Disiapkan Purbaya, Pemda Dapat Bonus Rp786 Miliar jika Berhasil Kendalikan Inflasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186364//prabowo_subianto-aQP7_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186091//airlangga-gFf0_large.png
Ada Bansos hingga Diskon, Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,6 Persen di Kuartal IV-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185306//qris-xSun_large.png
Gibran Pamer QRIS di KTT G20, Airlangga: Diadopsi Jepang dan Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184156//airlangga-tANE_large.jpg
Skema Baru KUR 2026: Bunga Flat 6 Persen, Penarikan Tanpa Batas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement