Airlangga Apresiasi Tradisi Masyarakat Jaga Kekayaan Budaya Luhur Bangsa

KLATEN - Keragaman tradisi dan budaya masih terus dijaga turun-temurun di Indonesia. Salah satunya, yakni tradisi Penyebaran Apem Yaa Qawiyyu yang sarat dengan kearifan lokal, yang digelar di Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan menonjolkan kekayaan tradisi dan keunikan kuliner lokal.

Kegiatan tersebut telah mengundang banyak perhatian masyarakat dan mampu menarik minat wisatawan untuk datang menghadiri. Sedikitnya lebih dari 10.000 orang yang hadir pada acara tersebut. Masyarakat yang hadir tidak hanya berasal dari Kabupaten Klaten, tapi juga berdatangan dari seantero Tanah Air dan menjadi sekaligus menjadi penarik wisatawan mancanegara.

”Saya sangat mengapresiasi masyarakat Kabupaten Klaten yang hingga saat ini turut berkontribusi dalam melanjutkan tradisi dan mempromosikan kekayaan budaya Indonesia. Tradisi ini menunjukkan sinergi antara pelestarian budaya dan upaya untuk mengembangkan perekonomi lokal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat akan menghadiri prosesi acara puncak Saparan Apem Yaa Qawiyyu, Jumat (22/8/2024).

Sebelum menghadiri acara tesebut, Menko Airlangga menyempatkan diri untuk mengunjungi Museum JogloNingrat. Terletak di jantung kota Surakarta, museum tersebut menjadi destinasi utama untuk mengeksplorasi kekayaan budaya dan sejarah Jawa.

Museum JogloNingrat menampilkan koleksi berbagai artefak dan benda bersejarah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Jawa, khususnya pada zaman kerajaan.

Usai menjelajahi keindahan dan sejarah di Museum JogloNingrat, Menko Airlangga beserta rombongan melanjutkan kunjungan di Kabupaten Klaten dengan melakukan shalat Jumat bersama masyarakat sekitar di Masjid Ghede Jatinom.

”Ini merupakan kesempatan istimewa yang memadukan edukasi budaya, refleksi spiritual, dan kebahagiaan dalam satu rangkaian acara yang penuh dengan nilai-nilai berharga,” ujar Menko Airlangga.