Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penusukan di Festival Jerman Tewaskan 3 Orang, 3 Terluka Parah

Susi Susanti , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |08:57 WIB
Penusukan di Festival Jerman Tewaskan 3 Orang, 3 Terluka Parah
Tiga orang tewas dan tiga lainnya luka parah dalam serangan penusukan di sebuah festival di kota Solingen, Jerman Barat (Foto: AP)
A
A
A

SOLINGEN - Tiga orang tewas dan tiga lainnya luka parah dalam serangan penusukan di sebuah festival pada Jumat (23/8/2024) malam di kota Solingen, Jerman Barat. Mereka mengatakan bahwa sekitar pukul 10 malam (8 malam GMT) seorang pria tak dikenal menyerang banyak orang.

Surat kabar Bild mengutip saksi mata yang mengatakan pelaku masih bebas. "Hati saya hancur karena ada serangan di kota kami. Saya meneteskan air mata ketika memikirkan mereka yang telah meninggal. Saya berdoa untuk semua orang yang masih berjuang untuk hidup mereka," kata Wali Kota Tim-Oliver Kurzbach dalam sebuah pernyataan.

Polisi mengatakan serangan itu terjadi di sebuah festival untuk menghormati ulang tahun kota ke-650. "Ada banyak orang tewas dan terluka karena serangan pisau," terang  polisi dalam sebuah unggahan di X.

Polisi setempat mengatakan mereka tidak dapat berkomentar melalui telepon. Menurut pernyataan wali kota, serangan itu terjadi di Fronhof, sebuah alun-alun pasar tempat pertunjukan musik berlangsung.

Solingen berada di negara bagian Rhine-Westphalia Utara, negara bagian terpadat di Jerman dan berbatasan dengan Belanda. Penusukan dan penembakan yang berakibat fatal di Jerman relatif jarang terjadi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185304//penusukan_di_pasar_gaplok_jakpus-gvZr_large.jpg
Penusukan di Pasar Gaplok Jakpus Dipicu Masalah Perselingkuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185299//pelaku_penusukan_ditangkap-Ex2z_large.jpg
Pelaku Penusukan di Pasar Gaplok Jakpus Ditangkap Setelah Empat Hari Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416//pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184220//oknum_tni_au_tusuk_warga-E1re_large.jpg
Terbakar Api Cemburu, Oknum TNI AU Tusuk Teman Istrinya hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183687//boris_pistorius-NIzq_large.jpg
Jerman Gelontorkan 150 Juta Euro, Perkuat Persenjataan Ukraina'Hadapi Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/18/3181188//penusukan_di_kereta_inggris-ze7a_large.jpg
Pelaku Penusukan di Kereta Inggris Didakwa 11 Percobaan Pembunuhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement