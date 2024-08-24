Penusukan di Festival Jerman Tewaskan 3 Orang, 3 Terluka Parah

Tiga orang tewas dan tiga lainnya luka parah dalam serangan penusukan di sebuah festival di kota Solingen, Jerman Barat (Foto: AP)

SOLINGEN - Tiga orang tewas dan tiga lainnya luka parah dalam serangan penusukan di sebuah festival pada Jumat (23/8/2024) malam di kota Solingen, Jerman Barat. Mereka mengatakan bahwa sekitar pukul 10 malam (8 malam GMT) seorang pria tak dikenal menyerang banyak orang.

Surat kabar Bild mengutip saksi mata yang mengatakan pelaku masih bebas. "Hati saya hancur karena ada serangan di kota kami. Saya meneteskan air mata ketika memikirkan mereka yang telah meninggal. Saya berdoa untuk semua orang yang masih berjuang untuk hidup mereka," kata Wali Kota Tim-Oliver Kurzbach dalam sebuah pernyataan.

Polisi mengatakan serangan itu terjadi di sebuah festival untuk menghormati ulang tahun kota ke-650. "Ada banyak orang tewas dan terluka karena serangan pisau," terang polisi dalam sebuah unggahan di X.

Polisi setempat mengatakan mereka tidak dapat berkomentar melalui telepon. Menurut pernyataan wali kota, serangan itu terjadi di Fronhof, sebuah alun-alun pasar tempat pertunjukan musik berlangsung.

Solingen berada di negara bagian Rhine-Westphalia Utara, negara bagian terpadat di Jerman dan berbatasan dengan Belanda. Penusukan dan penembakan yang berakibat fatal di Jerman relatif jarang terjadi.