HOME NEWS NUSANTARA

Motor Pembawa Jerigen BBM Terbakar Akibat Merembas, Pengendara Alami Luka Bakar

Iren Leleng , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |00:30 WIB
Motor Pembawa Jerigen BBM Terbakar Akibat Merembas, Pengendara Alami Luka Bakar
Motor pembawa jerigen BBM Terbakar (foto: dok ist)
A
A
A

FLORES - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Bea Borong, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sepeda motor Honda Revo yang sementara dikendarai oleh seorang pria bernama Gregorius Taka ludes terbakar. Insiden motor terbakar dipicu karena tumpahan bensin yang dibawa dalam jerigen mengenai busi, Jumat (23/8/2024).

Kepala satuan lalu lintas (Kasat lantas) Polres Manggarai Timur, IPTU Sadikin, menjelaskan bahwa insiden terjadi ketika pengendara pulang dari SPBU. Ia mengatakan, bahwa sepeda motor pengendara bermuatan jerigen BBM eceran.

“Pas dalam perjalan pulang, jerigen yang berisi BBM tidak tertutup rapat, sehingga tumpahan bensin mengenai kepala busi. Seketika motor langsung terbakar hingga api merembes ke tubuh pengendara,” ujar Sadikin.

 

