Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Posting Garuda Biru Indonesia Baik-Baik Saja, Ketua DPRD Lebak Bantah Dibayar Puluhan Juta Rupiah

Fariz Abdullah , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |08:13 WIB
Posting Garuda Biru Indonesia Baik-Baik Saja, Ketua DPRD Lebak Bantah Dibayar Puluhan Juta Rupiah
Ketua DPRD Lebak unggah garuda biru Indonesia Baik Baik Saja (Foto : istimewa)
A
A
A

LEBAK - Puluhan mahasiswa yang tergabung ke dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Lebak, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi yang mendapatkan pengawalan ketat pihak kepolisian ini merupakan buntut dari postingan Garuda Biru bertuliskan Indonesia Baik-baik Saja' di akun Instagram pribadi ketua DPRD Lebak, Agil Zulfikar.

Massa menilai politikus Partai Gerindra itu tidak memiliki nurani karena di tengah trend siaran darurat Garuda Biru, Agil malah memposting dengan kondisi sebaliknya.

Hal itu membuat massa menuding Agil mendapat endorse dari pihak terkait untuk memposting Garuda Biru bertuliskan Indonesia Baik-baik Saja. Tudingan warga berlandaskan beredarnya tangkap layar percakapan nominal endorse sebesar Rp10-25 juta untuk sekali posting di Tiktok dan Instagram.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Lebak Agil Zulfikar membantah keras. Dia menegaskan postingan itu murni pandangan pribadinya terhadap kondisi negeri saat ini.

"Wallahi, saya beragama Islam, demi Allah Rasulallah. Ini hari Jumat, hujan juga biasa nya pintu-pintu langit dibuka itu tidak ada endorse, tidak ada perintah dari siapapun dengan kesadaran pribadi hasil cermatan dan telaahan saya itu diposting oleh saya,"kata Agil, Jumat kemarin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187205//viral-aYSn_large.jpg
Kisah Sedih Seorang Ayah Jalan Puluhan KM demi Mencari Keluarganya yang Hilang Diterjang Banjir Sibolga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/612/3187177//hutan-Q58O_large.jpg
Viral, Pria Ini Rela Tanam 7.000 Pohon Selama 40 Tahun dan Bikin Hutan Berbentuk Gitar untuk Istri Tercinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/629/3186818//flu_babi-oNm8_large.jpg
5 Anak Meninggal karena Positif Flu Babi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/612/3186405//inara-4y9H_large.jpg
Fakta-Fakta Video Syur Inara Rusli dan Insanul Fahmi Diduga Berdurasi 2 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/482/3186367//tumbler-CGbN_large.jpg
Lagi Viral Tumbler Hilang di KRL, Simak 4 Tips Memilih Botol Minum untuk Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186285//bunga_langka-hZaH_large.jpg
Viral, Kampus Oxford University Dirujak Netizen karena Tak Sebut Peneliti Indonesia di Penemuan Rafflesia Hasseltii
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement