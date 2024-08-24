Posting Garuda Biru Indonesia Baik-Baik Saja, Ketua DPRD Lebak Bantah Dibayar Puluhan Juta Rupiah

LEBAK - Puluhan mahasiswa yang tergabung ke dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Lebak, Jumat 23 Agustus 2024. Aksi yang mendapatkan pengawalan ketat pihak kepolisian ini merupakan buntut dari postingan Garuda Biru bertuliskan Indonesia Baik-baik Saja' di akun Instagram pribadi ketua DPRD Lebak, Agil Zulfikar.

Massa menilai politikus Partai Gerindra itu tidak memiliki nurani karena di tengah trend siaran darurat Garuda Biru, Agil malah memposting dengan kondisi sebaliknya.

Hal itu membuat massa menuding Agil mendapat endorse dari pihak terkait untuk memposting Garuda Biru bertuliskan Indonesia Baik-baik Saja. Tudingan warga berlandaskan beredarnya tangkap layar percakapan nominal endorse sebesar Rp10-25 juta untuk sekali posting di Tiktok dan Instagram.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Lebak Agil Zulfikar membantah keras. Dia menegaskan postingan itu murni pandangan pribadinya terhadap kondisi negeri saat ini.

"Wallahi, saya beragama Islam, demi Allah Rasulallah. Ini hari Jumat, hujan juga biasa nya pintu-pintu langit dibuka itu tidak ada endorse, tidak ada perintah dari siapapun dengan kesadaran pribadi hasil cermatan dan telaahan saya itu diposting oleh saya,"kata Agil, Jumat kemarin.