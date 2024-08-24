Advertisement
HOME NEWS JABAR

Dedi Mulyadi Bakal Daftar Pilgub Jabar 27 Agustus, Cawagubnya Erwan Setiawan?

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |07:18 WIB
Dedi Mulyadi Bakal Daftar Pilgub Jabar 27 Agustus, Cawagubnya Erwan Setiawan?
Dedi Mulyadi bakal daftar Pilgub Jabar pada 27 Agustus 2024 (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Calon Gubernur (Cagub) Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkap bakal mendaftar ke KPUD Provinsi untuk ber kontestasi di Pilgub 2024 pada hari pertama, Selasa 27 Agustus 2024. Namun, nama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) pendampingnya masih menjadi teka-teki hingga saat, apakah Erwan Setiawan?

"Kita rencana daftar hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Jam 16.00 dalam bentuk kegiatan karnaval seni se-Provinsi Jawa Barat," kata Dedi kepada wartawan di Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Dedi membocorkan inisial calon pendampingnya yakni R1 merupakan tokoh di Jawa Barat. Ia menyebut sebelum pendaftaran akan diumumkan terlebih dahulu pendampingnya di Jawa Barat nanti.

"Kalau saya sih inisialnya boleh lah, inisialnya adalah 'R1'. Ciri cirinya tinggi agak ikal, cowok. Ya pasti orang Jawa Barat. Bandung agak ke Timur dikit. Sebelum daftar nanti kita diumumin dulu," ujarnya.

Sebagai informasi, nama Erwan Setiawan yang merupakan politikus Partai Golkar dan putra dari bos Persib Bandung, Haji Umuh Muchtar masuk radar sebagai Cawagub dari KDM. 

Diketahui Dedi memiliki latar belakang sebagai mantan Bupati Purwakarta dan anggota DPR RI terpilih.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
Telusuri berita news lainnya
