Gempa M3,5 Guncang Buol Sulteng

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,5 mengguncang Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), Minggu (25/8/2024). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 11:02 WIB.

BMKG menyimpulkan gempa berada di 0.56 Lintang Utara (LU), dan 121.26 Bujur Timur (BT), tepatnya 46 kilometer sebelah barat daya Buol. Pusat gempa terekam pada kedalaman 74 kilometer.



BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan. Sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.



"#Gempa Mag:3.5, 25-Aug-2024 11:02:45WIB, Lok:0.56LU, 121.26BT (46 km BaratDaya BUOL-SULTENG), Kedlmn:74 Km #BMK," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )