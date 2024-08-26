48 Nama Negara di Benua Asia Lengkap dengan Ibu Kotanya

JAKARTA - Daftar 48 Nama negara di Benua Asia lengkap dengan ibu kotanya masih banyak yang belum mengetahui. Asia merupakan benua terbesar dan terpadat di dunia yang mencakup sekitar 44,58 juta km, atau sekitar 30% dari luas daratan dunia di belahan timur dan utara bumi.

Lebih dari 4,5 miliar orang tinggal di Asia, yang merupakan sekitar 60% dari total populasi dunia. Geografis, Asia berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Samudra Pasifik di timur, dan Samudra Hindia di selatan.

Beberapa negara terbesar dan paling berpengaruh di dunia berada di Asia. Termasuk China, India, Jepang, dan Rusia, yang sebagian besar wilayahnya terletak di Eropa, tetapi sangat beragam dalam hal budaya, bahasa, agama, dan iklim.

Asia juga memiliki banyak karakteristik geografis, seperti gurun terbesar di dunia (Gurun Gobi), pegunungan tertinggi di dunia (Pegunungan Himalaya dengan puncaknya, Gunung Everest). Di Asia juga memiliki sungai-sungai panjang seperti Yangtze dan Mekong.

Berikut adalah daftar 48 negara dan ibu kotanya: