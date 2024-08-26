Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gunung Merapi Kembali Erupsi, Semburkan Awan Panas Sejauh 1.400 Meter

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |16:37 WIB
Gunung Merapi Kembali Erupsi, Semburkan Awan Panas Sejauh 1.400 Meter
Gunung Merapi erupsi. (Foto: PVMBG)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Merapi kembali erupsi, Senin (26/8/2024) sore. Balai Penyelidikan Dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) mengungkap telah terjadi Awan panas Guguran di Gunung Merapi sekora pukul 15:32 WIB

Awan panas guguran kali ini memiliki Amplitudo max 70 mm, durasi 147 detik, estimasi jarak luncur 1.500 meter ke arah Barat Daya atau Kali Bebeng. Secara umum Arah angin ke Barat Laut. Masyarakat diimbau untuk menjauhi daerah bahaya yang direkomendasikan. 

"Aktivitas Gunung merapi masih level 3 atau siaga," tulis BPPTKG. 

Sepanjang Senin siang cuaca puncak Gunung Merapi cenderung berawan dan mendung. Angin bertiup lemah hingga sedang ke arah barat. Suhu udara 21.6-27 °C, kelembaban udara 48-84 %, dan tekanan udara 768.2-918.6 mmHg. 

Aktivitas kegempaan yaitu 24 kali gempa Guguran dengan Amplitudo 3-17 mm berdurasi 29.2-182.7 detik. Gempa low frekuensi sebanyak 1 kali dengan amplitudo  3 mm dan berdurasi 5.7 detik dan aktivitas lain tidak ada yang terpantau

"Potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas,"tambahnya.

Potensi bahaya tersebut berada pada sektor selatan-barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, Sungai Bedog, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179271//gunung_merapi-Pe6J_large.jpg
Peristiwa 26 Oktober: Gunung Merapi Meletus Tewaskan Mbah Maridjan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176781//bisikan_gaib_robby_purba-652A_large.jpg
Fenny Rama Ungkap Rahasia para Penjaga Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172871//merapi-gbdp_large.jpg
Gunung Merapi Level Siaga, Memuntahkan 88 Kali Guguran Lava
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/408/3143360//destinasi_wisata_merapi-0hYH_large.JPG
5 Destinasi Wisata di Gunung Merapi yang Cocok untuk Petualang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/340/3139314//gunung_merapi_keluarkan_lava_pijar-E0qp_large.JPG
Gunung Marapi Meletus, Dentuman Terdengar dan Lava Pijar Keluar dari Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/512/3130831//pendaki_ilegal-HBru_large.jpg
20 Pendaki Ilegal Diamankan Balai Taman Nasional Gunung Merapi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement