Pilkada Jombang, PPP Serahkan SK Usung Mundjidah-Sumrambah

PPP berikan surat rekomendasi dukungan terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Mundjidah Wahab-Sumrambah (Foto Ist/Dok)

JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan surat keterangan (SK) rekomendasi dukungan terhadap Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Mundjidah Wahab-Sumrambah untuk maju di Pilkada serentak 2024. Pasangan tersebut merupakan incumbent.

Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono memberikan langsung surat rekomendasi dukungan terhadap pasangan tersebut di Kantor DPP PPP, Menteng Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (26/8/2024). Sebetulnya keputusan mendukung pasangan tersebut sudah diketok beberapa pekan lalu.

"Hari ini, PPP menyerahkan rekomendasi secara administrasi karena sebenarnya keputusan politik sudah ditetapkan beberapa minggu lalu, karena Ibu Mundjidah juga Ketua DPW PPP Jatim. Ini pasangan incumbent yang serasi dan begitu harmonis,” ujarnya, Senin.

Menurut Mardiono, keduanya merupakan pasangan serasi. Kendati sudah memasuki usia lanjut, namun semangatnya tak kendor untuk terus mengabdi kepada masyarakat.

"Beliau ini, Ibu Mundjidah patut kita teladani. Walaupun usianya sudah sepuh, tapi gigih berjuang untuk mengabdikan diri bagi kesejahteraan umat khususnya di Kabupaten Jombang,” katanya.