HOME NEWS NUSANTARA

Cawagub Sumbar Vasko: Sumbar Butuh Pergerakan Cepat

Rus Akbar , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |19:58 WIB
Cawagub Sumbar Vasko: Sumbar Butuh Pergerakan Cepat
Cawagub Sumatera Barat Vasko Ruseimy (foto: dok MPI)
A
A
A

PADANG - Cawagub Sumatera Barat Vasko Ruseimy merupakan pasangan Mahyeldi yang didukung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), bersama dengan empat partai lainnya berharap Sumbar butuh pergerakan lebih cepat.

"Sumbar butuh pergerakan lebih cepat dari sebelumnya, kami berharap rakyat Sumbar bisa bersama kami untuk gerak lebih cepat Sumbar, baik dari sisi pembangunan, SDM, digitalisasi, infrastruktur, keberpihakan masyarakat kelas menengah ke bawah, petani, umat yang perlu diperhatikan," katanya usai pendaftaran di KPU Sumbar, Selasa (27/8/2024).

Menurut Vasko yang didukung Partai Perindo dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, pendaftaran yang ia lakukan bersama Mahyeldi telah menjadi hari bersejarah dan ia berharap bisa menjadi langkah awal Sumbar untuk bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

 

