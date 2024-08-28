Humor Gus Dur: Katanya Demokrasi, Bermimpi Saja Kok Dilarang

JAKARTA – Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal kerap melontarkan guyonan. Biasanya Gus Dur melontarkan humor untuk mencairkan suasana agar tidak kaku.

Selain itu, Gus Dur juga kerap mengeluarkan humor khasnya sebagai bentuk sindiran. Salah satunya yang pernah diceritakan Mahfud MD melalui akun twitter pribadinya beberapa waktu silam.

Ketika itu, Mahfud MD menceritakan saat penataran Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4), Gus Dur sempat tertidur. Seperti diketahui bahwa cucu pendiri Nahdlatul Ulama, Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari itu memang kerap tidur dalam setiap acara yang diikutinya.

Saat tidur dalam penataran P4 tersebut, Gus Dur dibangunkan oleh sang penatar dan langsung ditanya tentang konsep demokrasi.

Dengan santainya, Gus Dur kemudian bangun dan mengatakan ia bermimpi bertemu dengan Presiden pertama RI, Ir Soekarno.