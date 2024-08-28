Gempa M3,2 Guncang Pasaman Barat Sumbar

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,2 mengguncang Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), pukul 18:56 WIB, Rabu (28/8/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG merinci, lokasi gempa di 0.37 LS, 98.83 BT atau 123 Km Barat Daya Pasaman Barat Sumbar. Adapun kedalaman gempa 10 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.



(Qur'anul Hidayat)