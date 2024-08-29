Ingat! Anggota TNI-Polri Dilarang Selfie dengan Pasangan Calon Pilkada 2024

INHU – Anggota Polri dan TNI diminta untuk menjaga netralitas dalam pesta demokrasi di Pilkada 2024. Salah satu yang ditegaskan adalah anggota dilarang berswafoto (selfie) dengan pasangan calon.

Hal itu disampaikan Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar saat menggelaar Pengamanan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Apel digelar di halaman Kantor KPU Inhu, Rengat Barat. Dalam apel juga diikuti oleh personil TNI.

"Untuk personil TNI dan Polri dilarang keras foto dengan salah satu balon ataupun dengan tim pemenangan salah satu balon. Kita bersama harus menjaga netralitas," kata Fahrian, Kamis (29/8/2024).

Selama proses pendaftaran, ratusan personel gabungan diterjunkan mengamankan proses pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati Indragiri Hulu.

Sementara Dandim 0302/Inhu Letkol Emick Chandra Nasution mengingatkan hal yang sama, bahwa personel TNI juga harus menjaga netralitas demi menjaga Pilkada yang jujur dan adil. Selain itu tugas pokok lainnya adalah mengantisipasi berbagai gangguan keamanan.

"Kami minta jaga netralitas pada Pilkada 2024, laksanakan pengamanan pilkada dengan penuh rasa tanggung jawab." kata Dandim.

(Qur'anul Hidayat)