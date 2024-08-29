Advertisement
HOME NEWS JATIM

Profil Gus Hans, Eks Jubir Kampanye Khofifah-Emil Kini Dampingi Risma di Pilkada Jatim

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |10:45 WIB
Profil Gus Hans, Eks Jubir Kampanye Khofifah-Emil Kini Dampingi Risma di Pilkada Jatim
Risma dan Gus Hans di Pilkada Jatim (foto: dok instgaram DPD PDIP Jatim)
JAKARTA - Nama KH Zahrul Azhar Asumta yang akrab disapa Gus Hans, akan mendampingi Tri Rismaharini bertarung di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur (Jatim). 

Keduanya akan mendaftarkan diri ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, di Jalan Raya Tenggilis Surabaya pada Kamis (29/8/2024) sekira pukul 19.30 WIB. Dengan titik kumpul di kantor DPD PDI Perjuangan pada pukul 18.00 WIB.

Siapa Gus Hans, berikut profilenya yang diolah dari berbagai sumber:

Gus Hans merupakan pria kelahiran Jombang pada 23 Maret 1976. Ia merupakan pengasuh Pondok Pesantren Queen Al Azhar Darul Ulum, Peterongan, Jombang, Jawa Timur.

 

Halaman:
1 2
      
