Cak Imin Gelar Doa Bersama Sebelum Daftarkan Luluk-Lukmanul pada Pilgub Jatim

SURABAYA - Katua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bersama para kiai menggelar doa bersama jelang mendaftarkan Cagub dan Cawagub dari PKB Luluk Nur Hhamidah dan Lukmanul Khakim. Meski dua nama tersebut belum popular, namun Cak Imin yakin bisa bersaing dengan Khofifah Indar Pparawansa dan Tri Rismaharini.

Sejumlah petinggi PKB turut dalam doa bersama tersebut. Selain itu, para kiai, di antaranya KH Marzuki Mustamar, Kiai Abdussalam, dan sejumlah kiai lainnya juga turut dalam acara tersebut, Kamis (29/8/2024).

Mereka berdoa sebelum mendaftarkan calon gubenur dan wakil gubenur jawa timur melalui PKB.

Pasangan Cagub dan Cawagub, Luluk Nur Hhamidah dan Lukmanul Khakim merupakan sosok yang mengejutkan bagi warga Jawa Ttimur. Sebab sebelumnya, Luluk merupakan Anggota DPR RI dari Dapil Sragen, Wonogiri, Karanganyar, Jawa Tengah.

Meski sosok baru, Cak Imin yakin pencalonan kedua tokoh PKB tersebut mampu mengimbangi nama besar Khofifah dan Risma.