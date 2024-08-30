Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tak Maju di Pilkada 2024, Anies: Jaga Demokrasi Terus Sehat Ya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |08:35 WIB
Tak Maju di Pilkada 2024, Anies: Jaga Demokrasi Terus Sehat Ya
Anies Baswedan
A
A
A

JAKARTA - Anies Baswedan meminta seluruh pihak untuk menjaga demokrasi agar tetap sehat. Hal itu ia sampaikan saat muncul ke publik setelah dipastikan tidak maju di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat.

Mulanya, Anies menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak. Dia berkata, akan memberikan penjelasan terkait dinamika hingga dirinya tak maju di Pilkada.

“Saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman sudah standby sampai ganti hari, terima kasih. Besok (hari ini) saya akan sampaikan penjelasan lengkap, ceritanya, dan teman-teman tunggu saja. Tapi hari ini saya mau ucapkan terima kasih kepada semuanya yang ikut standby, ikut memikirkan, memperhatikan,” kata Anies Jumat (30/8/2024) dini hari.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177304//presiden_prabowo_subianto-20pd_large.jpg
Prabowo Ulang Tahun Ke-74, Anies: Semoga Diberikan Petunjuk dan Perlindungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175941//gerindra-CRfo_large.jpg
Anies Sindir soal Pejabat Koneksi, Gerindra: Semua Presiden Punya Cara Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169859//pemerintah-bYLQ_large.jpg
Anies Baswedan hingga Mahfud MD Berpeluang Jadi Menko Polkam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164104//anies-0Q2c_large.jpg
Anies Baswedan Bicara Meroketnya Nilai Pajak Bumi dan Bangunan di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement