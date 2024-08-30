Tak Maju di Pilkada 2024, Anies: Jaga Demokrasi Terus Sehat Ya

JAKARTA - Anies Baswedan meminta seluruh pihak untuk menjaga demokrasi agar tetap sehat. Hal itu ia sampaikan saat muncul ke publik setelah dipastikan tidak maju di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat.

Mulanya, Anies menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak. Dia berkata, akan memberikan penjelasan terkait dinamika hingga dirinya tak maju di Pilkada.

“Saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman sudah standby sampai ganti hari, terima kasih. Besok (hari ini) saya akan sampaikan penjelasan lengkap, ceritanya, dan teman-teman tunggu saja. Tapi hari ini saya mau ucapkan terima kasih kepada semuanya yang ikut standby, ikut memikirkan, memperhatikan,” kata Anies Jumat (30/8/2024) dini hari.