Dukung Ahmad Ali dan Abdul Karim di Pilkada Sulteng 2024, DPP Perindo Gelar Rapat Koordinasi dengan DPW

PALU - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Perindo secara resmi mengumumkan dukungannya untuk pasangan Ahmad M Ali dan Abdul Karim Aljufri dalam Pilkada 2024 di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Dukungan ini juga telah ditindaklanjuti dengan pendaftaran resmi pasangan tersebut ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sulawesi Tengah.

"Mengawal proses pasangan Ahmad M Ali dan Abdul Karim Aljufri dan membantu teman-teman DPW untuk memberikan semangat. Proses penentuan calon butuh proses panjang, kami juga koordinasi dengan teman-teman di daerah," kata perwakilan Desk Pilkada DPP Perindo, Gian Sitorus.