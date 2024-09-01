Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Korban Terakhir Banjir Bandang Ternate Ditemukan Meninggal Dunia

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |19:13 WIB
Korban Terakhir Banjir Bandang Ternate Ditemukan Meninggal Dunia
Evakuasi korban terakhir banjir bandang Ternate (Foto: Basarnas)
JAKARTA - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) berhasil menemukan satu korban terakhir yang dilaporkan hilang usai bencana banjir bandang di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban dalam pencarian satu orang sudah ditemukan hari ini pada pukul 18.30 WIB," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate, Fathur Rahman dalam keterangannya, Minggu (1/9/2024).

Korban terakhir yang ditemukan ialah perempuan bernama Minanti Musa (39). Korban dievakuasi dari timbunan lumpur.

"Total korban yang hilang dan sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia berjumlah 19 orang," katanya.

Dengan ditemukannya korban terakhir yang dilaporkan hilang, Fathur menyebut bahwa operasi SAR dinyatakan selesai dan diusulkan untuk ditutup. Seluruh unsur yang terlibat pun dikembalikan ke satuannya masing-masing.

Selama operasi pencarian korban hilang ini, total terdapat 27 korban. Delapan di antaranya ditemukan sakit dan dilarikan ke rumah sakit dan 19 di antaranya meninggal dunia.

 

