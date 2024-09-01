Serap Aspirasi Masyarakat, Charles Bonar Sirait Putuskan Tidak Ikut Pilkada Sumut 2024

JAKARTA - Charles Bonar Sirait, memutuskan tidak mengikuti pilkada Sumut 2024 setelah mempertimbangkan berbagai hal termasuk aspirasi dari masyarakat Sumut, serta keluarga.

Nama Doktor Ilmu Komunikasi Charles Bonar Sirait tercatat dalam berbagai jajak pendapat Wakil Gubernur Sumatera Utara 2024 termasuk Survei hasil Lembaga Kajian Pemilu (LKPI) Mei 2024.

Pada kategori tingkat pengenalan publik, nama Charles Bonar Sirait yang merupakan Pembawa Acara Nasional peraih Panasonic Award 1999, 2000, dan 2001 itu memperoleh angka 58,6 %.

Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 7-17 Juli 2024 mengumumkan hasil simulasi pasangan Pilgub Sumatera Utara 2024; jika nama Pengamat Komunikasi Nasional, Aktor dan Presenter Televisi Indonesia itu disandingkan dengan kandidat Gubernur Sumut siapapun mencapai angka 50 %. Pada simulasi 2 pasangan jika nama Charles Bonar Sirait disandingkan dengan siapapun calon gubernur sumut meraih angka 61,4%.