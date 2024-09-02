Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Blak-blakan! Rano Karno Ungkap Isi Pembicaraan dengan Megawati Jelang Daftar Pilgub Jakarta

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |04:45 WIB
Rano Karno (Instagram)
Rano Karno (Instagram)
JAKARTA - Bakal calon wakil gubernur Jakarta, Rano Karno mengungkap isi pembicaraannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebelum diperintahkan maju di Pilgub 2024. Rano dapat arahan khusus dari Megawati untuk mendampingi Pramono Anung.

"Saya jujur saya bilang, saya begini bukan saya acting di depan kamera, saya ragu sebetulnya, saya enggak mau maju," kata Rano usai berziarah ke makam Benyamin Sueb di TPU Karet Bivak, Jakarta, Minggu (1/9/2024). 

"Waktu saya ketemu ibu (Megawati), sebetulnya saya sudah siap pada statement, saya tidak bersedia dan saya siap menerima kesan antipartai, kalaupun saya dipecat dari partai," ujarnya.

Kendati demikian, ucapan Megawati soal nasib Jakarta usai tidak lagi menjadi ibu kota menyadarkan dirinya. Hingga, pada akhirnya, Megawati pun memerintahkan dirinya untuk menjadi wakilnya Pramono Anung di Pilgub Jakarta. 

"Kebetulan saya ini kan di badan kebudayaan nasional (BKN), jadi dia bilang, 'No, kamu Betawi. Setelah ini masyarakat betawi, mau bagaimana? Saya perintahkan kamu, saya bicara sebagai Ketua Umum, ini hak progresif saya dan tidak ada diskusi, kamu jadi wakil gubernur Mas Pramono Anung" tuturnya menirukan perbincangannya dengan Megawati.

Menindaklanjuti keputusan Megawati, Rano  pun menyanggupi dan berjanji tidak akan meninggalkan warga Jakarta. 

"Saya tidak mau meninggalkan masyarakat Jakarta. Bukan hanya masyarakat Betawi. Masyarakat Jakarta. Mari kita bangun kota Jakarta yang kita ini dengan cita-cita yang memang harus kita kembangkan," pungkasnya.
 

(Salman Mardira)

      
