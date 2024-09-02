Raih Elektabiltas 60,7 Persen, Willem Wandik-Giyai Berpontensi Menang di Pilgub Papua Tengah

NABIRE - Laboratorium Suara Indonesia (LSI) menerbitkan hasil survei menunjukkan preferensi masyarakat Papua Tengah menjelang Pilkada 2024. Hasil survei menunjukan bahwa tingkat keterpilihan paslon kepala daerah Papua Tengah tertinggi adalah pasangan Willem Wandik-Aloysius Giyai mencapai 60,7%.

"Diurutan selanjutnya berturut-turut pasangan Meki Nawipa-Denas Geley dipilih sebanyak 12,2%, Natalis Tabuni-Titus Natkime dipilih sebanyak 10,6%, John Wempi Wetipo-Ausilius Youw dipilih sebanyak 8,1%, dan sebanyak 8,4% belum menentukan pilihan," kata Direktur Eksekutive LSI Albertus Dino dalam keterangannya, Senin (2/9/2024).

Dino menyatakan, tingginya tingkat keterpilihan pasangan Willem Wandik-Aloysius Giyai memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat popularitas dan akseptabilitas paslon gubernur dan wakil gubernur yang diuji pada responden dengan memberikan 4 nama paslon gubernur dan wakil gubenur. Lalu, ditanyakan kepada responden seberapa kenal dan diterima atau disukai nama terhadap 4 paslon tersebut pada masyarakat Papua Tengah.

Hasil survei mencatat Willem Wandik-Giyai dikenal oleh 89,9% warga responden di Papua Tengah dan disukai oleh 91,3% dari yang mengenal namanya. Hal ini disebabkan Willem Wandik merupakan salah satu dari Tim Kajian Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang salah satu hasilnya terbentuk Provinsi Papua Tengah dan Aloysius Giyai dikenal sebagai tokoh kesehatan Papua yang berhasil memperbaiki Sistem pelayanan kesehatan di Papua.

Sedangkan dari pasangan Meky Nawipa-Denas Geley dikenal oleh 40,4 persen warga dan disukai oleh 32,2 persen, di mana yang mengenalnya Meky Nawipa hanya dikenal sebagai pemuda Papua yang menjadi Pilot. Hal ini bukan yang istimewa karena banyak sekali sebelum Meky Nawipa orang Asli Papua yang menjadi pilot.

"Kemudian, pasangan Natalis Tabuni - Titus Natkime dikenal oleh 30,8 persen warga dan disukai oleh 29,9 persen dari yang mengenalnya. Pasangan lain John Wempi Wetipo-Ausilius Youw dikenal oleh 51,7 persen warga dan disukai oleh 26,8 persen dari yang mengenalnya," kata Dino.

Dino mengungkapkan, Willem Wandik sebagai Calon Gubernur di masyarakat Papua Tengah masuk dalam kategori sosiometrik. Di mana muncul dari daya tarik individu yang disukai karena berbagai sifat baiknya dan perilakunya sebagai pemimpin di masyarakat.

Selain itu memiliki kemampuan personal, memiliki empati dan sering membantu orang lain. Hal ini terkait dengan gaya kepemimpinan Willem Wandik saat menjabat sebagai Bupati di di Kabupaten Puncak. Sedangkan ketiga tokoh bakal cagub lainnya masuk masuk dalam kategori popularitas perceived (dikenal tapi tidak disukai) karena reputasinya yang kurang positif dan merugikan perilaku pribadinya.