HOME NEWS JATIM

Resepsionis Cantik Alami Pelecehan Seksual di Hotel, Nih Tampang Pelaku!

Riski Amirul Ahmad , Jurnalis-Senin, 02 September 2024 |18:43 WIB
Resepsionis Cantik Alami Pelecehan Seksual di Hotel, Nih Tampang Pelaku!
Pelaku Pelecehan Seksual/Okezone
A
A
A

BONDOWOSO - Seorang wanita cantik mengalami pelecehan seksual di sebuah Hotel di Bondowoso. Pelaku seorang driver agen wisata asal Probolinggo, Jawa Timur.

Pihak kepolisian bergerak cepat dengan langsung mengamankan pelaku setelah mendapat laporan pelecehan seksual itu. Korban merupakan seorang resepsionis di hotel tersebut.

“Pelaku berhasil diamankan di Probolinggo dan saat ini telah ditahan di sel Mapolres Bondowoso untuk diperiksa secara intensif,” ujar Wakapolres Bondowoso, Kompol Dwi Okta Herianto.

Dalam video terlihat seorang wanita yang diketahui merupakan resepsionis hotel sedang berjalan di lorong hotel.  Saat berjalan, tiba - tiba korban berpapasan dengan pelaku, tanpa diduga pelaku mendorong korban dan memaksa mencium keningnya.

Setelah melakukan aksinya, pelaku berusaha menggandeng tangan korban namun ditolak. Korban berinisial D berusia 22 tahun, sementara pelaku bernama Sugiarto (54).

Korban mengapresiasi dan senang atas penangkapan pelaku oleh pihak kepolisian. Korban meminta agar pelaku kejahatan seksual ini dihukum sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

 

Halaman:
1 2
      
