Wakili Suara Rakyat Kecil, Dukungan Iksan-Iriane Menguat di Bungku Timur

MOROWALI - Dukungan masyarakat untuk calon bupati dan wakil bupati Morowali, Iksan Baharuddin Abdul Rauf-Iriane Iliyas semakin menguat. Pasangan berakronim Iklas itu disebut sebagai pemimpin yang mewakili suara rakyat kecil.

"Pasangan Iklas ini sudah membawahi, mewakili suara rakyat kecil. Buat kita masyarakat Bungku Timur, cocoklah pasangan Iklas ini," kata Rastam warga Desa Kulono, Bungku Timur, Selasa (3/9/2024).

Ia mengatakan, basis dukungan warga Bungku Timur untuk Iksan-Iriane sangat kuat. Kata dia, sebagai pemimpin yang banyak mendengar dan dekat dengan rakyat, tidak ada kandidat yang lebih baik dibanding pasangan Iksan-Iriane sebagai calon pemimpin baru.

"Kalau dari padangan khususnya masyarakat Bungku Timur mau ke mana lagi? Sosok Iklas ini yang kita harapkan. Kita lihat-lihat, siapa lagi kalau bukan orang-orang seperti Iksan-Iriane ini yang bakal kita dukung," tukasnya.

Kecintaan masyarakat Bungku Timur untuk Iksan juga dilihat dari rekam jejak perjuangan Iksan yang berkarier memulai dari bawah, masyarakat percaya dia