Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Adik Raffi Ahmad Tiba-Tiba Dilantik Jadi Anggota DPRD Jabar, Ini Penjelasan KPU

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |00:05 WIB
Adik Raffi Ahmad Tiba-Tiba Dilantik Jadi Anggota DPRD Jabar, Ini Penjelasan KPU
Nisya Ahmad
A
A
A

BANDUNG - Nisya Ahmad telah resmi dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat periode 2024-2029 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Senin (2/9/2024).

Adik Raffi Ahmad itu melenggang ke kursi legislatif setelah memperoleh 50.422 suara dari daerah pemilihan (Dapil) Jabar II meliputi daerah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jabar, Adi Saputro menjelaskan, di dapil tersebut ada nama lain yang lebih unggul suara dari Nisya Ahmad. Dia adalah Thoriqoh Nashrullah Fitriyah dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendapat 58.495 suara.

Hanya saja, Thoriqoh yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Jabar periode 2019-2024 itu telah mengundurkan diri, sehingga posisinya digantikan Nisya Ahmad.

"Partai politik memberikan surat ke KPU, baru kami klarifikasi dengan syarat mengudang partai politik dan caleg terpilih. Kami klarifikasi, betul tidak. Jangan sampai bahasa mengundurkan diri, tapi orang yang bersangkutan tidak merasa mengundurkan diri," kata Adi.

Setelah dilakukan klarifikasi, kata Adi, pihaknya kemudian mengundang partai politik dan anggota legislatif terpilih yang mengundurkan diri.

"Setelah itu, kami membuat berita acara, sudah clear, berarti kami revisi penetapan caleg terpilih, termasuk Bu Thoriqoh itu. Jadi Mbak Nisya Ahmad itu adalah pengganti calon terpilih karena Bu Thoriqoh mengundurkan diri," ungkapnya.

Adi mengaku, tidak tahu pasti apa alasannya pengunduran dirinya. Sebab, selain Thoriqoh terdapat sejumlah anggota DPRD Jabar terpilih lainnya yang juga mengundurkan diri.

"Tidak hanya Bu Thoriqoh sebenarnya, yang sudah mengundurkan diri ada yang menjadi calon kepala daerah, ada yang meninggal, dan segala macam," ucapnya.

"Ada, Lucky Hakim (Partai NasDem) mengundurkan diri, yang meninggal dunia itu dua, tapi saya lupa lagi dari PAN dan PKB. Lalu dari PKS mengundurkan diri," tambahnya.

Adi memastikan, penggantian Thoriqoh oleh Nisya telah sesuai dengan ketentuan di PKPU Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 48 ayat 1 poin b tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/33/3188341//rafi_ahmad_dan_nagita_slavina-rSZJ_large.JPG
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Sumbangkan Uang Pribadi Rp15 Miliar untuk Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/33/3188298//fahmi_bo-AUsu_large.jpg
Fahmi Bo dan Istri Bingung Pilih Dua Opsi Kado Pernikahan dari Raffi Ahmad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/36/3187740//rans_simba_targetkan_gelar_juara_ibl_2026-yda7_large.jpg
RANS Simba Bogor Pasang Target Tinggi IBL 2026, Raffi Ahmad: Semoga Kepeleset Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182839//fahmi_bo-8Tnr_large.jpg
Fahmi Bo Akhirnya Diizinkan Pulang usai Jalani Operasi Kantong Empedu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182522//raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-5TfJ_large.JPG
Raffi Ahmad Tanggung Penuh Biaya Rumah Sakit, Operasi dan Rawat Inap VIP untuk Fahmi Bo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/33/3182521//raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-T6Pb_large.jpeg
Fahmi Bo Ternyata Jalani Operasi Pengangkatan Kantung Empedu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement