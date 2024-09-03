Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kecelakaan Truk Tabrak Sepeda Motor di Cileunyi, Dua Meninggal Satu Luka Berat

Agi Ilman , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |18:42 WIB
Kecelakaan Truk Tabrak Sepeda Motor di Cileunyi, Dua Meninggal Satu Luka Berat
Evakuasi korban kecelakaan di Cileunyi. (Foto: Ist)
A
A
A

BANDUNG - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah truk bermuatan tanah dengan dua kendaraan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Cileunyi tepatnya di Depan RS AMC Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Selasa (3/9).

Dalam insiden tersebut dua orang pengendara motor meninggal di tempat, sedangkan satu orang lainnya mengalami luka berat. Kasatlantas Polresta Bandung, Kompol Galih Apria mengatakan peristiwa tersebut terjadi pukul 15.25 WIB.

"Iya betul, tiga orang pegendara motor menjadi korban, dua meninggal dan satu mengalami luka berat," ujarnya saat dikonfirmasi.

Galih menjelaskan, menurut keterangan dari saksi-saksi, kejadian itu bermula saat Dump Truk yang dikemudikan oleh RR melaju dari arah utara Cibeusi Jatinangor menuju ke arah selatan Cileunyi.

Pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) diduga RR kurang berhati-hati serta kurang waspada saat mengemudikan kendaraannya.

"Sehingga menabrak bagian belakang kendaraan roda dua Yamaha kemudian oleng dan menyerempet kendaraan roda dua Honda yang sedang melaju di depannya," jelasnya.

Akibat kecelakaan itu, dua orang meninggal dunia di tempat dan satu orang mengalami luka berat.

"Jadi pengendara roda dua Honda serta penumpang kendaraan roda dua Yamaha meninggal dunia. Sedangkan pengendara kendaraan roda dua Yamaha  mengalami luka berat dan dibawa ke RS AMC Cileunyi Kabupaten Bandung," ungkapnya.

Galih menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir truk berinisial RR yang diduga masih berusia di bawah umur/ "Kami masih cek, sopir tidak ada luka dan dalam keadaan sadar," pungkasnya.

 

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171491//truk_derek_tabrak_dua_bus_di_tol_cipularang-1TQw_large.jpg
Truk Derek Tabrak Dua Bus di Tol Cipularang, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3167004//mahasiswa_kecelakaan-fFzn_large.jpg
Mahasiswa di Bekasi Tewas Usai Tabrak Truk yang Sedang Terparkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162734//kasus_kecelakaan_lalu_lintas-Tpaw_large.jpg
Modus Nekat! Pria di Tambora Pura-Pura Tertabrak Mobil demi Uang Ganti Rugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/338/3161058//pipa_baja_timpa_kios_di_pasar_cipluk-o7vi_large.jpg
6 Pipa Baja Jatuh dari Tol Pelabuhan, 4 Kios di Pasar Cipluk Hancur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/338/3160630//kecelakaan_lalu_lintas-xu8P_large.jpg
Motor Tabrak Pembatas, Pengendara Terjatuh dari Flyover Grogol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/525/3159440//wn_jepang_tewas_tertimbun_tanah-1tr0_large.jpg
Detik-Detik Truk Tanah Kubur WN Jepang di Tol Karawang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement