Kecelakaan Truk Tabrak Sepeda Motor di Cileunyi, Dua Meninggal Satu Luka Berat

BANDUNG - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sebuah truk bermuatan tanah dengan dua kendaraan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Cileunyi tepatnya di Depan RS AMC Cileunyi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Selasa (3/9).



Dalam insiden tersebut dua orang pengendara motor meninggal di tempat, sedangkan satu orang lainnya mengalami luka berat. Kasatlantas Polresta Bandung, Kompol Galih Apria mengatakan peristiwa tersebut terjadi pukul 15.25 WIB.



"Iya betul, tiga orang pegendara motor menjadi korban, dua meninggal dan satu mengalami luka berat," ujarnya saat dikonfirmasi.



Galih menjelaskan, menurut keterangan dari saksi-saksi, kejadian itu bermula saat Dump Truk yang dikemudikan oleh RR melaju dari arah utara Cibeusi Jatinangor menuju ke arah selatan Cileunyi.



Pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) diduga RR kurang berhati-hati serta kurang waspada saat mengemudikan kendaraannya.



"Sehingga menabrak bagian belakang kendaraan roda dua Yamaha kemudian oleng dan menyerempet kendaraan roda dua Honda yang sedang melaju di depannya," jelasnya.



Akibat kecelakaan itu, dua orang meninggal dunia di tempat dan satu orang mengalami luka berat.



"Jadi pengendara roda dua Honda serta penumpang kendaraan roda dua Yamaha meninggal dunia. Sedangkan pengendara kendaraan roda dua Yamaha mengalami luka berat dan dibawa ke RS AMC Cileunyi Kabupaten Bandung," ungkapnya.



Galih menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap sopir truk berinisial RR yang diduga masih berusia di bawah umur/ "Kami masih cek, sopir tidak ada luka dan dalam keadaan sadar," pungkasnya.





(Qur'anul Hidayat)