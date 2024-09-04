Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Kader Perindo Terpilih Kembali Jadi Anggota DPRD Kabupaten Mamuju

Abdul Wakhid , Jurnalis-Rabu, 04 September 2024 |14:16 WIB
MAMUJU TENGAH - 25 anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah yang terpilih resmi dilantik. Dari jumlah tersebut, dua diantaranya merupakan kader Partai Perindo yang berhasil kembali terpilih untuk periode kedua, menunjukkan konsistensi dan kepercayaan dari masyarakat. 

Herman, yang mewakili Dapil 1 Kecamatan Tobadak dan Topoyo, serta Maryam dari Dapil 2 Kecamatan Budong-Budong dan Pangale, adalah dua anggota DPRD yang berasal dari Partai Perindo. Herman, selain sebagai anggota DPRD, juga menjabat sebagai Sekretaris Ketua DPD Perindo. Ia menegaskan komitmennya untuk terus membesarkan Partai Perindo sesuai arahan Ketua Umum.

“Kami berkomitmen untuk membawa Partai Perindo semakin maju dan kuat di Kabupaten Mamuju Tengah. Arahan Ketua Umum menjadi pedoman kami dalam menjalankan tugas ini,” ujar Herman, dikutip Rabu (4/9/2024). 

Maryam, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPD Perindo, kembali mendapatkan dukungan signifikan dari masyarakat dengan perolehan suara sebanyak 2.395. 

Sebagai satu-satunya perempuan yang terpilih untuk dua periode berturut-turut, Maryam menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan. 

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan ini. Kesempatan ini akan saya gunakan untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya keterwakilan perempuan di Kabupaten Mamuju Tengah,” ujar Maryam.

(Puteranegara Batubara)

      
