INFOGRAFIS INDEKS
NEWS NUSANTARA

Masyarakat Percaya Partai Perindo Bisa Membawa Perubahan di Sitaro

Subhan Sabu , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |23:30 WIB
Masyarakat Percaya Partai Perindo Bisa Membawa Perubahan di Sitaro
DPRD Sitaro
A
A
A

SITARO - Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) percaya Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil, dan gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat, dan Indonesia maju bisa membawa perubahan.

Youlanda Halim, anggota DPRD Sitaro dari Partai Perindo yang baru dilantik mengatakan masyarakat percaya bahwa Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu punya sesuatu yang bisa membuat suatu perubahan-perubahan. 

"Masyarakat percaya Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo akan bisa memberikan perubahan-perubahan," ujar Youlanda Halim, SE. 

Masyarakat Sitaro kata dia punya kerinduan untuk ada suatu pembaharuan terhadap keadaan yang ada di Sitaro ini.

"Jadi memang kita perlu kerja keras untuk mewujudkan bahwa Perindo ini bisa kita andalkan utuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat," katanya.

Dengan Angela Tanoesoedibjo menjadi ketua umum, menurutnya itu sudah sangat luar biasa.

"Bahwa itu untuk kader-kader muda yang kita bisa lihat untuk memajukan Partai Perindo," tutupnya
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
