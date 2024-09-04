Hendak Betulkan Pompa Air, Wanita Ini Terpeleset Masuk ke Dalam Sumur Sedalam 14 Meter

BANDUNG - Seorang wanita bernama Yuli (23) terperosok kedalam sumur sedalam 14 meter yang berada di dekat rumahnya di Kampung Astaraja, Desa Margahurip, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung pada Selasa (3/9) malam.

Yuli diduga terpeleset saat memperbaiki pompa air hingga akhirnya terjatuh dan terjebak selama 1 jam sebelum Pemadam Kebakaran datang untuk mengevakuasinya.

"Iya kita dapat laporan sekitar jam 18.35 WIB, korban saat itu tengah memperbaiki pompa air. Kemudia tiba-tiba terpeleset dan hilang keseimbangan hingga terperosok ke dalam sumur," ujar Kepala Disdamkar Kabupaten Bandung, Iman Irianto Sudjana saat dikonfrimasi.

Iman menjelaskan, pihaknya pun langsung berkoordinasi dengan Regu Rescue Mako Soreang untuk melakukan evakuasi dengan menurunkan empat personil menggunakan 1 Unit Mobil Rescue.

Penyelamatan pun dilakukan dengan upaya keras menggunakan teknik block and tackel agar mempermudah mengeluarkan korban dari dalam sumur dengan kedalaman 14 meter.

"Selain itu Regu Rescue mako soreang melakukan interaksi komunikasi dengan korban agar korban tenang dan tidak panik pada saat evakuasi," ungkapnya.

Iman menambahkan, akhirnya sekitar pukul 19:30 WIB Regu Rescue berhasil mengevakuasi korban dan selanjutnya korban dilarikan kerumah sakit guna mendapatkan perawatan medis.

"Korban selamat hanya mengalami luka ringan dan langsung di bawa ke Rumah Sakit Otista," ungkapnya.