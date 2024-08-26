Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dicerai Suami, Perempuan Ini Nekat Nyebur Sumur Sedalam 8 Meter

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 26 Agustus 2024 |19:12 WIB
Dicerai Suami, Perempuan Ini Nekat <i>Nyebur</i> Sumur Sedalam 8 Meter
Dicerai suami, wanita di Blora nyebur ke sumur (Foto : iNews)
A
A
A

BLORA - Warga di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dihebohkan dengan seorang perempuan yang nekat nyebur ke dalam sumur sedalam 8 meter. Diduga, perempuan tersebut mengalami depresi akibat dicerai suaminya.

Petugas BPBD dan Damkar setempat yang mendapat laporan, pun langsung ke lokasi untuk mengevakuasi korban dari dalam sumur.

Evakuasi berjalan dramatis lantaran petugas gabungan harus turun ke dalam sumur untuk mengangkat tubuh korban. Setelah hampir setengah jam, petugas berhasil mengangkat korban dengan kondisi selamat.

Korban selanjutnya dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan kesehatan karena mengalami sejumlah luka.

"Korban belum diketahui identitasnya karena belum bisa di mintai keterangan," ujar Kasi Damkar Satuan Polisi Pamong Praja Mintari Sulistiyorini, Senin (26/5/2024). 

Menurutnya, alasan korban nekat menceburkan diri ke dalam sumur lantaran korban mengalami depresi setelah bercerai dengan suaminya.

Peristiwa percobaan bunuh diri itu sempat membuat warga sekitar heboh. Kasus tersebut saat ini dalam penanganan aparat kepolisian setempat.

(Angkasa Yudhistira)

      
