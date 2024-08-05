Advertisement
HOME NEWS JATIM

4 Fakta Semburan Air Sumur Bor di Sampang, Dipercayai Warga Jadi Obat Gatal

Awaludin - Tri Kurniawan , Jurnalis-Senin, 05 Agustus 2024 |05:15 WIB
4 Fakta Semburan Air Sumur Bor di Sampang, Dipercayai Warga Jadi Obat Gatal
Warga berebut air sumur bor di Sampang (foto: dok MPI)
A
A
A

SUMUR BOR di Dusun Batuh Naong, Desa Pandan, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, menghebohkan masyarakat. Pasalnya, sumur tersebut menyemburkan air mencapai ketinggian 20 meter. Peristiwa menyemburnya air bor tersebut terjadi pada Jumat 2 Agustus 2024, sekitar pukul 01.00 WIB, dini hari.

Akibat semburan tersebut, warga berbondong-bondong mendatangi lokasi kejadian. Berikut sejumlah faktanya:

1. Dipercayai Jadi Obat Gatal

Sumur bor yang menyembur air setinggi 20 meter di Desa Pandan Kecamatan Omben, Sampang, Madura, Jawa Timur, didatangi ratusan warga. Bahkan tidak hanya warga desa setempat melainkan dari luar desa juga menyaksikan semburan air tersebut.

Akibat peristiwa langka tersebut, warga mempercayai air tersebut mampu menjadi obat. Karena itu banyak warga desa maupun luar desa itu datang ke lokasi membawa botol untuk mengambil air dari perut bumi itu dan meminumnya.

“Saya sengaja datang ke lokasi semburan air tersebut bersama keluarganya untuk mengambil air yang diyakini bisa menyembuhkan gatal-gatal," ujar Warga kecamatan Karangpenang, Maryati Minggu (4/8/2024)

Menurut dia, meskipun ada aroma belerangnya dan air tersebut murni berasal dari perut bumi, dia meyakini bisa menyembuhkan sejumlah penyakit "Pasti air itu ada khasiat,"singkatnya.

2. Bau Aneh

Menurut warga sekitar Rokib, sempat juga keluar asap dan bauh aneh akan tetapi dirinya tidak bisa memastikan kalau berbau gas karena kondisi gelap gulita.

"Sebelum menyebur air sempat keluar asap dan berbau aneh," tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
