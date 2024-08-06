Hendak Bolos dengan Lompati Pagar, Pelajar SMA Tewas Usai Terperosok ke Sumur Belakang Sekolah

LOMBOK TIMUR - Siswa kelas X SMAN 1 Sukamulia bernama Lalu Rifki Rahdian Sinale (15) asal Dasan Tangar, Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia Lombok Timur tewas setelah jatuh ke sumur, Selasa (6/8/2024).

Kasi Humas Polres Lombok Timur IPTU Nicolas Oesman mengungkapkan peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 12.30 WITA, saat korban diduga keluar dari lingkungan sekolah dengan cara memanjat tembok pagar di bagian belakang sekolah.

Tanah kebun belakang sekolah, yang merupakan milik Amaq Awan, menutupi sumur dengan diameter 80 cm dan kedalaman 10 meter.

"Saat melompat dari tembok pagar, korban tidak sengaja mendarat di atas penutup sumur, yang menyebabkan penutup tersebut pecah dan korban langsung terjatuh ke dalam sumur tersebut," ungkapnya.

Informasi mengenai kejadian ini segera disampaikan oleh warga dan siswa kepada pihak sekolah, yang kemudian menghubungi tim pemadam kebakaran (Damkar) untuk evakuasi. Evakuasi korban dilakukan dengan cepat, namun sayangnya pada saat dievakuasi sekitar pukul 13.30 WITA, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia.