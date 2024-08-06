Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hendak Bolos dengan Lompati Pagar, Pelajar SMA Tewas Usai Terperosok ke Sumur Belakang Sekolah

Ramli Nurawang , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |20:48 WIB
Hendak Bolos dengan Lompati Pagar, Pelajar SMA Tewas Usai Terperosok ke Sumur Belakang Sekolah
Sumur lokasi kejadian
A
A
A

LOMBOK TIMUR - Siswa kelas X SMAN 1 Sukamulia bernama Lalu Rifki Rahdian Sinale (15) asal Dasan Tangar, Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia Lombok Timur tewas setelah jatuh ke sumur,  Selasa (6/8/2024).

Kasi Humas Polres Lombok Timur IPTU Nicolas Oesman mengungkapkan peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 12.30 WITA, saat korban diduga keluar dari lingkungan sekolah dengan cara memanjat tembok pagar di bagian belakang sekolah. 
Tanah kebun belakang sekolah, yang merupakan milik Amaq Awan, menutupi sumur dengan diameter 80 cm dan kedalaman 10 meter.

"Saat melompat dari tembok pagar, korban tidak sengaja mendarat di atas penutup sumur, yang menyebabkan penutup tersebut pecah dan korban langsung terjatuh ke dalam sumur tersebut," ungkapnya.

Informasi mengenai kejadian ini segera disampaikan oleh warga dan siswa kepada pihak sekolah, yang kemudian menghubungi tim pemadam kebakaran (Damkar) untuk evakuasi. Evakuasi korban dilakukan dengan cepat, namun sayangnya pada saat dievakuasi sekitar pukul 13.30 WITA, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183460//budi-MjcW_large.jpg
Polda Metro Respons Usulan Membentuk TGPF Penemuan Kerangka Farhan dan Reno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183173//hakim-KaZQ_large.jpg
Hakim PN Palembang Ditemukan Meninggal Dunia di Kamar Kos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183008//dpr_ri-f5kM_large.jpg
DPR Minta Bentuk TGPF Ungkap Misteri Kasus Kerangka Farhan-Reno di Kwitang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182652//viral-N3Xr_large.jpg
Tragis! Seorang Pria Tewas Tenggelam di Kali Cakung, Evakuasi Berlangsung Dramatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181718//mayat-lNPX_large.jpg
Detik-Detik Pemuda di Bojonggede Tewas Dihabisi 3 Pelaku Gegara Tak Pinjamkan Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181680//mayat-0Zfo_large.jpg
Siswa Tewas Jatuh dari Lantai 8 Sekolah di Gading Serpong, Polisi Periksa CCTV
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement