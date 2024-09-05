Horor! Warga Siak Diterkam Harimau saat Mencari Kayu di Hutan

PEKANBARU – Konflik antara manusia dan harimau Sumatera terus terjadi di Riau. Kali ini, seekor harimau menyerang pencari kayu di daerah Sungai Apit, Kabupaten Siak.

Korbannya adalah Jon Hendri warga Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Apit. Akibat serangan itu, korban mengalami luka pada kepala dan punggung.

Kapolsek Sungai Apit AKP Rinaldy Parlindungan mengatakan, peristiwa penyerangan terjadi saat korban sedang menebang kayu di hutan di sekitaran Sungai Apit.

“Peristiwa penyerangan terjadi siang tadi pukul 12.30 WIB. Saat itu korban sedang mencari kayu mahang,” kata Kapolsek, dikutip Kamis (5/9/2024).

Dia menjelaskan saat itu ada sembilan orang masuk hutan rawa. Sementara korban bersama dua orang temannnya Bahar dah Hamit berpencar.