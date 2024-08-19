Tukang Kayu Diterkam Harimau saat Tidur di Kamp

PEKANBARU - Seorang tukang kayu di Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Riau diserang harimau. Korban diserang saat sedang tidur di dalam kamp. Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karbianto mengatakan bahwa identitas korban adalah Jali (40) warga Tanjung Batu Alai.

Diketahui, korban sehari-hari bekerja di tempat pembibitan kayu akasia PT Arara Abadi. Korban mengalami luka robek bagian kepala akibat luka cakaran dan gigitan si Datuk, julukan harimau Sumatera.

"Akibat kejadian itu korban mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kanan diduga akibat cakaran harimau dan sekarang korban berada di RSUD Selasih Pangkalan Kerinci guna mendapat perawatan," ujar Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Senin (19/8/2024).

Dia menjelaskan, pada 17 Agustus 2024 malam, sejumlah orang di areal tanaman akasia petak 162 Distrik Merawang, di dalam Kamp Pelun B, Desa Pulau Muda, Kecamatan Teluk Meranti, dihebohkan oleh salah satu pekerja berlumuran darah. Saat itu korban sedang tidur di dalam kamp.

"Korban baru tersadar setelah merasakan sakit di bagian kepala dan mengeluarkan darah. Kemudian korban membangunkan rekannya untuk memastikan terjadi," ucapnya.

Namun, mereka tidak menemukan apa yang menyerang korban setelah mengecek sekeliling kamp. Korban sempat dibawa ke klinik namun karena luka cukup parah korban dilarikan ke RSUD.