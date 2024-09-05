Survei Pilkada Kutai Kartanegara, Pasangan Dendi Suryadi-Alif 47,8%, Petahana Edi-Rendi 23,8%

JAKARTA - Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) mengadakan Survei Preferensi Masyarakat Kutai Kartanegara jelang Pilkada 2024. Survei diawali dengan pilihan top of mind dengan pertanyaan langsung dan spontanitas kepada respoden tentang pasangan calon bupati dan wakil bupati Kutai Kartanegara yang akan dipilih.

"Hasilnya pasangan calon kepala daerah Kutai Kartanegara yaitu Mayjend Dendi Suryadi dan Alif Turiadi unggul. Pasangan ini didukung dan dipilih sebanyak 47,8 persen," kata Direktur Eksekutive LKPI Togu Lubis, Kamis (5/9/2024).

Sementara di posisi kedua pasangan petahana Edi Damansyah dan Rendi Solihin dipilih sebanyak 23,8. Kemudian pasangan calon Awang Yacoub Luthman dan Ahmad Zais dipilih sebanyak 7,7 persen, dan tidak memilih sebanyak 20,7 persen.

Tahap survey selanjutnya adalah simulasi pertanyaan tertutup pada kuesioner yang dibagikan pada 1.400 responden. Kuesioner berisi nama dan gambar ketiga paslon kepala daerah Kutai Kartanegara dan diberi pertanyaan paslon mana yang akan dipilih pada pilkada 27 november 2024 nanti.

Hasilnya, lanjut Togu, ada peningkatan dukungan dan pilihan pada pasangan Mayjend Dendi Suryadi dan Alif Turiadi hingga mencapai 53,7 persen dibandingkan pilihan secara top of mind.

"Sedangkan pasangan petahana Edi Damansyah dan Rendi Solihin dipilih sebanyak 26,9 persen, kemudian pasangan dari jalur independen Awang Yacoub Luthman dan Ahmad Zais hanya dipilih sebanyak 7,8 persen dan yang tidak memilih sebanyak 11,6 persen," kata Togu.

Dikatakan, dari survei juga ditemukan sebanyak 80,8 persen pemilih atau responden telah menentukan pilihannya. Sebanyak 10,4 persen pemilih akan menentukan pilihan pada hari pemilihan dan sebanyak 8,8 tidak menjawab.

Hasil survei juga menunjukan sebanyak 20,2 persen publik mengaku masih mungkin mengubah pilihan, 73,4 persen mengaku tidak akan berubah, dan 6,4 persen menjawab tidak tahu.

"Dalam survei juga ditemukan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bupati Edi Damansyah selama dua periode menjabat sebagai Bupati 32,8 persen saja yang puas dan selebihnya 67,2 persen tidak puas," kata Togu.