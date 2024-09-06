Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hasil Tes Kesehatan Kurang Baik, Komedian Qomar Gagal Jadi Cabup Pandeglang 

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |11:01 WIB
Hasil Tes Kesehatan Kurang Baik, Komedian Qomar Gagal Jadi Cabup Pandeglang 
Abah Nurul Qomar (foto: facebook qomar)
A
A
A

PANDEGLANG - Komedian Nurul Qomar gagal maju sebagai calon wakil bupati Pandeglang setelah menjalani tes kesehatan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hasil tes kesehatan pria yang akrab disapa Abah Komar itu menunjukkan trend yang kurang baik, sehingga dianggap tidak mampu secara jasmani sesuai dengan hasil tes kesehatan yang dikeluarkan oleh RSUD Banten.

"Nurul Qomar dianggap tidak mampu secara jasmani setelah hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan pihak RSUD Banten," kata Ketua Divisi Teknis Penyelanggara Pemilu KPU Pandeglang, Restu Sugrining Umam kepada awak media, Jumat (6/9/2024).

Dari keempat bakal pasangan calon (bapaslon) Bupati-Wabup Pandeglang, ada satu yang tidak memenuhi syarat. Dan itu merujuk pada hasil kesimpulan tim medias RSUD Banten.

“Yang tidak memenuhi syarat Bapaslon dari jalur perseorangan, atas nama pasangan Aap Aptadi-Nurul Qomar yang kemudian dianggap tidak mampu secara jasmani. Dan hasilnya hanya Nurul Qomar yang tak memenuhi syarat,” kata Restu.

 

