HOME NEWS JABAR

Mencekam! Ratusan Anak Buah Hercules Kepung Kantor Leasing di Sukabumi

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |16:11 WIB
Mencekam! Ratusan Anak Buah Hercules Kepung Kantor Leasing di Sukabumi
Ratusan Anak Buah Hercules Kepung Kantor Leasing di Sukabumi/Okezone
A
A
A

SUKABUMI - Massa organisasi kemasyarakatan (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Kabupaten Sukabumi, menggeruduk sebuah kantor leasing di Jalan Bhayangkara, Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (6/9/2024).  Ratusan orang tersebut adalah anak buah Hercules Rosario Marshal.

Massa awalnya berkumpul pada sekira pukul 10.00 WIB, mereka langsung melakukan aksi protes kepada perusahaan pembiayaan kredit kendaraan, atas penarikan paksa unit sepeda motor milik anggotanya.

Ketua GRIB Jaya Kabupaten Sukabumi, Susman Kushermanto mengatakan, kejadian berawal dari salah satu anggotanya yang bernama Fuji menunggak angsuran sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor registrasi F 5481 TAD, dicegat oleh debt collector di Jalan Cemerlang, Kota Sukabumi.

"Jumlah cicilan yang sudah dibayar sebanyak  25 kali dengan jumlah angsuran Rp760 ribu per bulan. Terjadi keterlambatan 3 bulan dan dirampas paksa oleh debt collector unit sepeda motor beserta handphone milik korban," ujar Susman kepada Okezone di lokasi.

Atas aksi oknum debt collector tersebut, lanjut Susman, pihaknya mendatangi kantor FIF dan perwakilan dari Ormas GRIB diterima pihak leasing untuk melakukan mediasi terkait permasalahan tersebut.

 

