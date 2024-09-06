Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Mertua Perkosa Menantu di Sinjai, Korban yang Berontak Diikat Pakai Tali

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Jum'at, 06 September 2024 |21:27 WIB
Mertua Perkosa Menantu di Sinjai, Korban yang Berontak Diikat Pakai Tali
Mertua perkosa menantu di Sinjai. (Foto: Abdoellah Nicolha)
A
A
A

SINJAI - Nasib nahas dialami seorang wanita muda berinisial SA (15) warga Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Sulsel. Wanita malang itu menjadi korban pemerkosaan pria berinisial KD (60) yang tidak lain adalah mertuanya. Peristiwa tragis itu terjadi di Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Sinjai, Kamis (29/8/2024).

Kasus rudapaksa yang dilakukan oleh mertua terhadap menantunya di Kabupaten Sinjai itu terungkap dalam konfrensi pers yang dipimpin Kasat Reskrim Polres Sinjai, Iptu Rahmatullah, Jumat (6/9/2024).

"Identitas pelaku yakni KD sebagai pelaku dan SA korban, pelaku tega memperkosa istri dari anak kandungnya, berinisial SA. Peristiwa itu terjadi di Desa Sukamaju, Kecamatan Tellulimpoe, Sinjai," ujjarnya. 

Andi Rahmatullah mengatakan, peristiwa itu berawal saat SA melipat pakaian di dalam kamarnya. “Tiba-tiba KD masuk ke dalam kamar dan bertanya kepada SA dimana mamamu,” katanya.

Kondisi yang sepi itu dimanfaatkan KD untuk melancarkan nafsu bejatnya. Setelah bertanya KD langsung memegang tubuh SA. Saat dipegang, SA menolak dan memberontak, saat itulah KD langsung mengikat tangan korban lalu melampiaskan nafsu bejatnya.

"Saat SA memberontak KD langsung mengikat tangan korbannya menggunakan tali rafia, setelah diikat mertua korban ini membuka celananya lalu memperkosa SA dengan durasi dua menit," tukasnya.

Tak puas melampiaskan nafsu bejatnya di hari pertama, keesokan harinya KD kembali melancarkan aksi bejatnya. Pada saat itu, SA sedang mencuci piring di rumahnya. KD lalu mendekati SA dan langsung meloroti pakaian menantunya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188056//penangkapan_narkoba-bMYf_large.jpg
Bareskrim Tangkap Pemasok Sabu Sopir Taksi Online yang Perkosa Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172766//lima_pemuda_yang_cabuli_siswi_smp-tgUl_large.jpg
Bejat! Siswi di Tangerang Digilir 5 Pemuda Usai Dicekoki Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160330//kasus_pemerkosaan-saiD_large.jpg
Janji Kencan Aplikasi Berujung Petaka, Wanita Ini Diperkosa dan Dirampok di Tengah Kebun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/612/3159306//instagram-JAYV_large.jpg
Viral Surat Terbuka untuk Prabowo, Seorang Ibu Minta Keadilan Anaknya Korban Pemerkosaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/340/3157031//kasus_pemerkosaan-yd9j_large.jpg
Dicekoki Miras hingga Tak Sadar, ABG di Serang Digilir Empat Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/525/3154738//kasus_pemerkosaan-AoTc_large.jpg
Biadab! Dilaporkan Hilang, Gadis di Cianjur Malah Jadi Budak Seks 12 Pria
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement