Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Fakta Sejumlah Orang Ditangkap Ancam Tembak Paus Fransiskus, Teror Bom Bercanda Bisa Dipidana

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |07:15 WIB
6 Fakta Sejumlah Orang Ditangkap Ancam Tembak Paus Fransiskus, Teror Bom Bercanda Bisa Dipidana
Densus 88 tangkap terduga teroris (foto: dok Okezone)
A
A
A


JAKARTA - Densus 88 Antiteror Polri menangkap tujuh orang yang melakukan aksi teror melalui Sosial Media (Sosmed) saat kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia. 

Ketujuh orang tersebut diamankan di lokasi yang berbeda. Berikut sejumlah faktanya:

1. Ditangkap di Sejumlah Wilayah

"Dilaksanakan penegakan hukum terhadap tujuh orang pelaku di Bangka Belitung, Sumatera Barat, DK Jakarta, dan Jawa Barat yang melakukan provokasi di media sosial kedatangan Paus ke Jakarta," kata Juru Bicara Densus 88 Anti Teror, Kombes Aswindalam keterangannya, Jumat (6/9/2024).

2. Tujuh Orang Diproses di Densus 88 dan Polda Metro Jaya

7 orang pelaku berinisial HFP, LB, DF, FA, HS, ER dan RS. Proses hukum terhadap dua tersangka yakni DF dan FA dilaksanakan oleh Densus 88 AT. Sedangkan proses hukum terhadap tiga tersangka yakni RHF, LB, dan ER oleh Polda Metro Jaya, didampingi Densus 88 AT.

"Proses hukum terhadap satu tersangka yakni HS dilaksanakan oleh Polda Bangka Belitung, didampingi Densus 88 AT. Proses hukum terhadap satu tersangka yakni RS dilaksanakan oleh Polres Padang Pariaman, didampingi Densus 88 AT," kata Juru Bicara Densus 88 Anti Teror, Kombes Aswin dalam keterangannya, Jumat (6/9/2024).

3. Densus 88 Temukan Bendera ISIS 

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap tujuh orang pelaku kasus tindak pidana pengancaman teror kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Petugas menyita sejumlah barang bukti, diantaranya bendera berlambang jaringan ISIS. 

"Logo ISIS misalnya. Logo-logo, saya kira kita merujuk pada tanda tertentu yang biasa digunakan kelompok teror, salah satu misalnya bendera-bendera itu ya," kata Juru Bicara Densus 88 Anti Teror, Kombes Aswin Siregar di kawasan Senayan Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Selain itu, Densus juga menemukan sejumlah kata-kata propaganda. Dia menyebut, pihak detasemen berlambang burung hantu sampai saat ini masih terus melakukan pendalaman terkait dengan barang bukti yang lain ataupun apakah para pelaku terafiliasi langsung dengan kelompok terorisme.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175071//penangkapan_terduga_teroris-DKf6_large.jpg
Densus Tangkap 4 Pendukung ISIS di Sumbar dan Sumut, Ini Perannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149194//tim_densus_88_dalami_teror_bom_di_pesawat_saudi_airlines-y7WF_large.jpg
Tim Densus 88 Dalami Teror Bom di Pesawat Saudi Airlines
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/337/3141836//teroris-KrFA_large.jpg
Pelajar SMA Ajak Bom Tempat Ibadah, Densus 88 Sita Sejumlah Barang Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137542//megawati_soekarnoputri-qgZL_large.jpg
Megawati Ngaku Dapat Tugas Khusus dari Mendiang Paus Fransiskus, Tugas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/337/3137541//megawati_soekarnoputri-Jyd9_large.JPG
Megawati Kenang Kepergian Paus Fransiskus: Seperti Kehilangan Bapak Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/18/3136453//popemobile_diubah_menjadi_klinik_kesehatan_bagi_anak_anak_gaza-jdbq_large.jpg
Mobil Kepausan Milik Paus Fransiskus Akan Diubah Jadi Klinik Kesehatan untuk Anak-Anak Gaza
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement