HOME NEWS NUSANTARA

Geger Puluhan Paus Terdampar hingga Mati di Pesisir Perairan NTT

Danny Manu , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |06:30 WIB
Geger Puluhan Paus Terdampar hingga Mati di Pesisir Perairan NTT
Ikan paus mati terdampar di Perairan NTT (Foto: Danny Manu/Okezone)
A
A
A

NTT - Puluhan ikan paus diduga jenis pilot terdampar hingga mati di pesisir Kampung Pureman, Desa Purnama, Alor, Nuda Tenggara Timur (NTT). Kejadian ini menjadi tontonan dan hampir sebagian warga menduga ikan tersebut adalah lumba-lumba atau dolphin.

Pada Jumat 6 September 2024, dari video rekaman warga tampak sebagian ikan paus pilot ini sudah mati. Bahkan, ada sebagian yang kepala telah lepas dari badan dan tidak utuh lagi.

Kondisi paus pilot yang terdampar ini tampak berserakan hingga terhimpit di bawah bebatuan karang di sepanjang pesisir pantai. Jumlahnya sekitar 50-an ekor.

Sebagian dari paus pilot yang terdampar ini, ada juga yang tampak lemas. Namun tidak bisa diselamatkan. Diduga tidak bisa berenang kembali ke laut setelah dihempas ombak ke daratan.

Akibatnya, paus tersebut menjadi tontonan warga desa setempat. Banyak dari warga yang masih menduga ikan tersebut adalah lumba-lumba.

Plt Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan laut sekitarnya, Muhammad Saleh Goro mengimbau, warga desa setempat untuk tidak menyentuh atau mengonsumsi ikan tersebut. Sebab, belum bisa dipastikan penyebab kematian paus itu.

Paus akan diambil sampel guna dikirimkan ke Bali untuk pemeriksaan laboratorium agar bisa dipastikan penyebab kematian.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
