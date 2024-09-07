Pilkada 2024, Polda Riau Tegaskan Personel Harus Netral

INHU - Untuk memastikan Operasi Mantap Praja (OMP) Lancang Kuning (LK) tahun 2024 Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), berjalan sesuai prosedur dan sesuai rencana. Atas dasar itu, Kepolisian daerah (Polda) Riau menerjunkan Tim Pengamat wilayah (Pamatwil) ke Polres Indragiri Hulu (Inhu), pada Jumat 6 September 2024.

Tim Pamatwil yang datang ke Polres Inhu dipimpin oleh Direktur Samapta Kombes Raswin dan disambut Kapolres Inhu AKBP Fahrian Saleh Siregar dan anggota. Kemudian Tim langsung memberikan arahan kepada pejabat operasi serta kapolsek jajaran yang mengikuti secara virtual di ruang Sanika Satyawada.

“Polres Inhu sudah siap melakukan kegiatan sekaligus pengamanan selama Pilkada agar berjalan lancar aman dan damai,” kata Fahrian kepada wartawan, Sabtu (7/9/2024).

Dalam arahannya, ia menyampaikan untuk menjaga netralitas kepada seluruh personel, karena saat pilkada merupakan pemilihan pemimpin yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.