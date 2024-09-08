Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penembakan Massal di Jalan Raya Kentucky Lukai Setidaknya 7 Orang, Pelaku Masih Buron

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |16:09 WIB
Penembakan Massal di Jalan Raya Kentucky Lukai Setidaknya 7 Orang, Pelaku Masih Buron
Penembakan di Interstate-75. (Foto: Mpunt Vernon Fire Department)
LONDON - Perburuan sedang berlangsung di Kentucky, Amerika Serikat (AS) setelah sejumlah orang ditembak di jalan raya dekat kota London pada Sabtu, (7/9/2024).

Insiden itu dimulai sekitar pukul 17:30 waktu setempat. Polisi tiba dan menemukan sembilan kendaraan telah ditembak di dekat Interstate 75. Tujuh orang terluka, lima di antaranya serius, menurut Sheriff Laurel County.

Wali Kota Randall Weddle dari London mengatakan tidak semua cedera ini disebabkan oleh tembakan, dan tidak ada yang terbunuh.

Polisi telah menetapkan Joseph A Couch, (32), sebagai orang yang dicurigai dan mengatakan dia dianggap bersenjata dan berbahaya. Couch, dari Woodbine di Kentucky, dideskripsikan memiliki tingginya 5'10" (178cm) dengan berat sekira 154 pon (70kg).

Petugas mengatakan tembakan dilepaskan ke kendaraan yang melaju di kedua arah di sepanjang jalan raya.

Jalan tol I-75 ditutup selama beberapa jam karena membahayakan mobil yang lewat.

Menurut media lokal, tembakan mungkin dilepaskan dari area hutan dekat jalan tol, atau dari jembatan layang.

"Tersangka atau beberapa tersangka belum ditangkap saat ini, tetapi mereka sedang mencarinya," kata Wali Kota Randall dalam sebuah video yang diunggah ke Facebook sekitar pukul 21:30 waktu setempat, sebagaimana dilansir BBC.

"Saat ini, mereka berada di medan yang terjal dan banyak pepohonan," katanya.

 

