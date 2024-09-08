Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Fenomena Equinox, Jarak Matahari Dekat dengan Bumi

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |07:15 WIB
3 Fakta Fenomena Equinox, Jarak Matahari Dekat dengan Bumi
Cuaca Cerah (foto: dok freepik)
FENOMENA equinox akan terjadi pada 23 September 2024 mendatang. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, equinox merupakan fenomena astronomi.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Matahari Tepat di Atas Garis Khatulistiwa

“Di bulan September terjadi peristiwa equinox yaitu sekitar tanggal 23 September, ketika matahari berada tepat di atas garis khatulistiwa,” ujar Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan kepada MNC Portal, Sabtu (7/9/2024).

Ardhasena pun mengatakan, bahwa bulan September, posisi semu matahari berada hampir di atas ekuator, bergerak ke selatan dari posisi sebelumnya di bulan Agustus yang berada di belahan bumi utara.

2. Indonesia Bakal Alami Kenaikan Suhu

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan mengatakan, karena posisi semu matahari yang semakin mendekati ekuator, maka wilayah Indonesia umumnya akan mulai mengalami kenaikan suhu, yang lebih terasa dibandingkan bulan-bulan sebelumnya karena intensitas penyinaran matahari yang semakin kuat.

“Di pulau Jawa, peningkatan suhu ini juga terkait dengan periode musim kemarau yang masih akan berlangsung hingga bulan Oktober,” katanya.

 

