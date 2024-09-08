Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ribuan Masyarakat Aceh Sholatkan Jenazah Ulama Sekaligus Bacawabup Tu Sop

Syukri Syarifuddin , Jurnalis-Minggu, 08 September 2024 |03:30 WIB
Ribuan Masyarakat Aceh Sholatkan Jenazah Ulama Sekaligus Bacawabup Tu Sop
Ribuan masyarakat Aceh sholatkan jenazah ulama sekaligus Bacawabup Tu Sop (Foto: Syukri Syarifuddin/Okezone)
A
A
A

ACEH - Ribuan masyarakat di Banda Aceh, pada Sabtu (7/9/2024) malam mensholatkan jenazah ulama kharismatik Aceh Tengku Muhammad Abdul Wahab (Tu Sop) di Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh. Selain ulama, Tu Sop merupakan Bakal Calon Wakil Gubernur Aceh yang berpasangan dengan Bustami Hamzah pada Pilkada 2024.

Ribuan jamaah memadati dalam hingga luar masjid untuk mensholatkan jenazah Tu Sop. Kepergian Tu Sop menyimpan kesedihan bagi warga Aceh serta murid-muridnya di pondok pesantren yang ia pimpin.

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh TGK Faisal Ali mengenang kebersamaan dengan Tu Sop. Ia merupakan salah satu muridnya yang paham betul mengenai perjuangan dakwah almarhum.

"Innalillahi wainnailaihi rojiun, saya adalah salah satu murid beliau. Saya belajar sama beliau kurang lebih 10 tahun," ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh TGK Faisal Ali, (7/9/2024). 

Usai disholatkan di Masjid Raya Baiturahman, jenazah langsung dibawa pulang ke Kecamatan Jenib, Kabupaten Bireun Aceh untuk dikebumikan.
 

(Arief Setyadi )

      
