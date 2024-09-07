Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kabar Duka, Ulama Sekaligus Bacawagub Aceh Tu Sop Meninggal Dunia

Syukri Syarifuddin , Jurnalis-Sabtu, 07 September 2024 |23:20 WIB
Kabar Duka, Ulama Sekaligus Bacawagub Aceh Tu Sop Meninggal Dunia
Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Aceh Tengku Muhammad Yusuf Abdul Wahab Hamzah saat baca Alquran (Foto: Syukri Syarifudin/Okezone)
ACEH - Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Aceh Tengku Muhammad Yusuf Abdul Wahab Hamzah (Tu Sop) meninggal dunia di Jakarta. Di Pilkada 2024, ia berpasangan dengan Bakal Calon Gubernur Bustami.

"Innalillahi wainnailaihi rojiun, saya adalah salah satu murid beliau. Saya belajar sama beliau kurang lebih 10 tahun," ujar Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh TGK Faisal Ali, Sabtu (7/9/2024). 

Kabar duka tersebut beredar luas di berbagai jejaring media sosial di Aceh. Masyarakat berduka, pasalnya Tengku Muhammad Yusuf Abdul Wahab merupakan ulama kharismatik di Aceh.

Almarhum dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Brawijaya Jakarta pukul 09.00 WIB.

Kabar duka itu mengejutkan karena sebelum berangkat ke Jakarta, Tu Sop sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zainal Abidin Banda Aceh karena kelelahan pasca menjalani tes baca Alquran yang dilaksanakan KIP Aceh. 

Kini, kabar berpulangnya Bacawagub Aceh yang berpasangan dengan Bustami Hamzah itu viral diperbincangkan di berbagai platform media sosial di Aceh.
 

(Arief Setyadi )

      
