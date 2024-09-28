Kabar Duka, Rektor UIN STS Jambi Prof Asad Isma Meninggal Dunia

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi, Prof Asad Isma meninggal dunia (Foto: Azhari Sultan/Okezone)

JAMBI - Dunia pendidikan Jambi berduka. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Thaha Saifuddin (STS) Jambi, Prof Asad Isma meninggal dunia, pada Sabtu (28/9/2024).

"Ya benar, tadi sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Sakit Raden Mattaher. Rencananya akan dikebumikan Minggu besok sekitar pukul 10.00 WIB di TPU Pematang Sulur," ujar salah seorang rekannya.

Salah seorang pelayat, Al Haris mengungkapkan bahwa ia sangat mengenal dekat dengan almarhum yang merupakan panutannya. "Beliau ini dekat dengan adik-adiknya, beliau sosok yang banyak menyumbangkan pemikiran dan saran. Beliau tidak mudah panik orangnya, beliau sosok yang tenang," ujarnya.

Diakuinya, sosok almarhum yang merupakan seseorang pejuang, semangatnya kuliah, semangat meraih gelar doktornya, semangatnya meriah profesor dan semangatnya menjadi Rektor UIN Jambi.

"Semangat ini wajib dicontoh untuk kita semua, semangat seorang kakak yang sangat mengayomi adik-adiknya. Beliau sosok yang sangat kita kagumi, kita panuti," tutur Haris.

"Doa kita semoga beliau ditempatkan disisi Allah SWT, diampuni dosa-dosanya. Allah tempatkan dalam surganya Allah," pungkasnya.

(Arief Setyadi )