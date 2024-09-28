Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

TKW Asal Sukabumi Meninggal Dunia di Suriah, Diduga Disiksa Majikan

Ilham Nugraha , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |14:50 WIB
TKW Asal Sukabumi Meninggal Dunia di Suriah, Diduga Disiksa Majikan
TKW dari Sukabumi meninggal dunia diduga disiksa majikan (Foto: MPI)
SUKABUMI - Sri Erni Juniarti, seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Kampung Cimaja, Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, dilaporkan meninggal dunia di Suriah pada 14 September 2024. Korban diduga meninggal dunia usai disiksa majikannya.

Kabar duka ini disampaikan oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Suriah kepada keluarganya, yang sebelumnya menerima pesan dari Sri bahwa dirinya mengalami kekerasan dari majikan.

"Kabar terakhir yang saya dapat ditanggal 19 atau 20 kemarin dari KBRI Suriah, bahwa almarhum (Sri Erni) itu sudah meninggal dunia yang saya dapatkan," kata Bambang Permadi (34) saudara almarhum Sri Erni, Sabtu (28/9/2024). 

Bambang menyebutkan, Sri yang berangkat ke Suriah pada tahun 2022 lalu. Korban juga sempat mengeluhkan perlakuan buruk yang ia terima di tempat kerjanya. 

Menurut Bambang, Sri dalam percakapan terakhirnya pada 14 September 2024, Sri mengaku kepalanya dipukul majikannya dengan panci hingga berdarah.

"Ditanggal 14 itu, saya sempat chatingan dengan almarhum, pas saya tanyakan lagi pas tanggal 19, KBRI mengabarkan beliau meninggal itu ditanggal 14 sama. Beliau curhat ditinggal 14 itu bahwa beliau disiksa oleh majikannya sempat dipukul kepalanya sama panci sampai berdarah," terang Bambang. 

 


